İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yarınki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Kurban ibadeti öncesi yerine getirilen bu vazife Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Kurban Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşamak isteyenler bayram namazını kesinlikle kaçırmak istemezken dillerden düşmeyen soru: 2025 İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yüz yıllardır süre gelen bayram namazı ibadeti İstanbul'da saat 06.08'de yerine getirilecek.

İstanbul'un en önemli camileri

1. Sultanahmet Camii

1609–1617 yılları arasında inşa edilmiştir.

Mimar: Sedefkâr Mehmet Ağa.

Özelliği: 6 minareli ilk Osmanlı camisi; iç dekorasyonda mavi çiniler kullanıldığı için "Blue Mosque" olarak da bilinir.

2. Ayasofya Camii

İlk olarak 537 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından kilise olarak yaptırılmıştır.

1453’te camiye çevrilmiştir; 1935’te müze olmuş, 2020’de tekrar cami olarak açılmıştır.

Mimari: Bizans dönemi kubbeli yapı mimarisinin en önemli örneklerinden biridir.

3. Süleymaniye Camii

1550–1557 arasında Kanuni Sultan Süleyman adına yapılmıştır.

Mimar: Mimar Sinan.

Özelliği: Mimar Sinan’ın “kalfalık” eseri olarak tanınır; hem dini hem sosyal kompleks (külliye) olarak önemli bir merkezdir.

4. Fatih Camii

1463–1470 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk büyük selatin camisidir.

Fatih Sultan Mehmet’in türbesi de buradadır.

5. Yeni Camii

1597’de başlanıp 1663’te tamamlanmıştır.

Mimar: Davut Ağa (başlamış), Mustafa Ağa (tamamlamıştır).

Özelliği: Eminönü sahiline hâkimdir; Galata Köprüsü manzaralıdır.

6. Camlica Camii

2013–2019 yılları arasında inşa edilmiştir.

Türkiye’nin en büyük camisidir.

Modern bir yorumla klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmıştır.

7. Eyüp Sultan Camii

1458’de inşa edilmiştir.

Eyüp El Ensari’nin türbesi burada yer alır.

Özellikle Ramazan ayında çok yoğun ziyaretçi çeker.