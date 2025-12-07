İstanbul dahil 27 ile sarı kodlu uyarı! Kar ve sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin büyük bölümünde beklenen yağışlar nedeniyle 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Güney Ege ve Karadeniz'in bazı bölgeleri hariç yurdun tamamında yağış beklenirken; Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli yağış ve sel riski için uyarı yapıldı. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Van'ın bulunduğu 8 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge 7 Aralık hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava çoğunlukla çok bulutlu olacak. Güney Ege, Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük hariç, Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklarla yağış bekleniyor.
Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Akdeniz kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Açıklamaya göre, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ve Erzurum’un güneyinde yağışların kuvvetli; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz düşmesi beklenirken, rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtildi. Marmara’nın kuzeyinde ise rüzgârın kuzey ve kuzeybatıdan saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller:
Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van, Batman, Yalova.
Karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapılan iller:
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Muş, Van, Şırnak.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Düzce, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı