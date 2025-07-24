İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul bugün kaç derece?

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisini iliklerine kadar hissediyor. Dün en sıcak günü yaşayan İstanbul'da vatandaşlar bunalırken bugün hava nispeten daha iyi durumda... Bugünkü hava durumu merak edilirken "İstanbul hava durumu nasıl" sorusu sıkça geliyor.

İstanbul hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60) km/saat esmesi bekleniyor.

İstanbul il merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 34 derece civarında seyredecek. Ancak bazı ilçelerde bu değer daha da yukarılara tırmanıyor. Tuzla 38 dereceyle en sıcak ilçe olurken, Pendik ve Kartal’da da sıcaklık 36 dereceyi bulacak.