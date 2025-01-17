İstanbul için tedirgin eden haber! Melen Barajı alarm veriyor...

Melen Barajı’nda onarım çalışmaları bu yıl da devam ediyor sürüyor. Duvarlarında oluşan çatlaklar sebebiyle barajda su birikiminde sorunlar var.

Baraj hakkında konuşan Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, “Büyük Melen' diye adlandırılan duvarda birtakım sorunlar var ve onlar içinde DSİ bir proje çalışması yürütüyor. 2025 yılının sonuna kadar süresi var. Bittikten sonra gereği yapılacak. Tabii bunun uzaması, yapılmaması yöre halkına çok büyük zarar veriyor” dedi.