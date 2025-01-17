İstanbul için tedirgin eden haber! Melen Barajı alarm veriyor...
İstanbul'un sigortası olarak nitelendirilen Melen Barajı'nda alarm çanları çalıyor... İstanbul'un suyunun büyük kısımını karşılayan Melen Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesinde... Barajın 'Büyük Melen' olarak anılan duvarında çalışmalar sürüyor. Duvarda oluşan çatlaklar nedeniyle barajda su birikimine ilişkin sorunlar yaşanıyor.
Sakarya Kocaali’de bulunan Melen Barajı alarm veriyor. İstanbul Çekmeköy’de bulunan Ömerli Barajı’nı besleyen ve İstanbul’un su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Melen Barajı’nda doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesinde...
Melen Barajı, megakent için hayati önemde, zira artan su ihtiyacı bu baraj sayesinde karşılanıyor.
Melen Barajı’nda onarım çalışmaları bu yıl da devam ediyor sürüyor. Duvarlarında oluşan çatlaklar sebebiyle barajda su birikiminde sorunlar var.
Baraj hakkında konuşan Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, “Büyük Melen' diye adlandırılan duvarda birtakım sorunlar var ve onlar içinde DSİ bir proje çalışması yürütüyor. 2025 yılının sonuna kadar süresi var. Bittikten sonra gereği yapılacak. Tabii bunun uzaması, yapılmaması yöre halkına çok büyük zarar veriyor” dedi.