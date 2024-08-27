İstanbul için uyarılar art arda geldi! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD'ın İstanbul için verdiği alarmın ardından gök gürültülü sağanak yağış başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, İstanbul'da yağışlar 5 gün boyunca devam edecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Öğle saatlerine kadar kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 1 | 7

AKOM'dan İstanbul'a uyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 2 | 7

Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. 3 | 7