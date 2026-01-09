Google Haberler

İstanbul kar yağışı tarihi: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini yayımladı. İstanbul için kar yağışı tarihi de belli oldu. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da yağmur tam etkisini göstermezken önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının ne kadar süreceği merak konusu olurken "İstanbul'da kar ne zaman yağacak" sorusu da sıklaşıyor. İşte detaylar...

İstanbul'da kar yağışı 12 Ocak Pazartesi günü etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık öğlen saatlerinde 4 akşam saatlerinde ise 2 derece olacak.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıklar 8 ila 15 derece arasında değişecek.

11 Ocak Pazar günü yağış devam edecek. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülecek.

12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, sıcaklık 2 ila 4 derece aralığında seyredecek.

13 Ocak Salı günü bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık eksi 1 dereceye inerken, gün içinde sıcaklığın 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 5 ila 9 derece arasında olması öngörülüyor.

