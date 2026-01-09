İstanbul kar yağışı tarihi: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıklar 8 ila 15 derece arasında değişecek.

11 Ocak Pazar günü yağış devam edecek. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülecek.

12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, sıcaklık 2 ila 4 derece aralığında seyredecek.

13 Ocak Salı günü bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık eksi 1 dereceye inerken, gün içinde sıcaklığın 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 5 ila 9 derece arasında olması öngörülüyor.