İSTANBUL SU KESİNTİSİ | Zeytinburnu Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da bugün 7 ilçede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbul'un en büyük ilçeleri olan Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta vatandaşlar suya erişemeyecek. Şimdi yüz binler "İstanbul'da sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle suların kesileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası mağdur olan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini yoğun şekilde araştırıyor. İşte Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta suların geleceği saat...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 10 saat kadar süreceğini belirtti. Zeytinburnu, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular saat 20.00'de gelecek.
Su kesintisinden etkilenen bölgeler şu şekilde:
Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.
Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.
Beykoz: Yenimahalle, Göksu Mahalleleri.
Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları.
Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.
Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.
Zeytinburnu: İlçenin tamamı