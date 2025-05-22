İSTANBUL SU KESİNTİSİ | Zeytinburnu Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle suların kesileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası mağdur olan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini yoğun şekilde araştırıyor. İşte Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta suların geleceği saat... 1 | 3

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 10 saat kadar süreceğini belirtti. Zeytinburnu, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular saat 20.00'de gelecek. 2 | 3