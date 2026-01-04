İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı? İstanbul'da sosyal konut kura çekimi ne zaman?
İstanbul'da vatandaşlara Yüzyılın Projesi'nde 100 bin konut dağıtılacak. Başvuru yapan milyonlarda büyük bir heyecan söz konusu... Ev sahibi olmak isteyen İstanbullular ilk olarak başvuru sonuçlarını ardından da kura çekim tarihini öğrenmeye çalışıyor. Peki yeni gelişme var mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kuraları 29 Aralık'ta başladı. Bugün 4 Ocak ve İstanbul'daki takvim merak ediliyor. Büyük bir avantajla ev sahibi olmak hayali kuranlar her gün konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. "İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı", "İstanbul'da sosyal konut kura çekimi ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.
İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu.
İstanbul'un başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.
İstanbul'da sosyal konut kura çekimi ne zaman?
İstanbul 100 bin sosyal konut projesi için kura tarihi, TOKİ tarafından paylaşılmadı. Şu aşamada kesin bir tarih paylaşmak mümkün değil. Beklentiler ocak ayının ortalarında takvimin duyurulması yönünde...
Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman