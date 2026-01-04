TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kuraları 29 Aralık'ta başladı. Bugün 4 Ocak ve İstanbul'daki takvim merak ediliyor. Büyük bir avantajla ev sahibi olmak hayali kuranlar her gün konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. "İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı", "İstanbul'da sosyal konut kura çekimi ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.