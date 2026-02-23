İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ’nin sosyal konut projesinde Anadolu’nun pek çok şehrinde hak sahipleri belli olurken, İstanbul için geri sayım her geçen saat biraz daha hızlanıyor. Başvuru listelerinde isimlerini görmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel duyuruları büyük bir heyecanla takip etmeye devam ediyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.