İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İstanbul nihai liste belli oldu mu?

Ev sahibi olma umuduyla milyonlar TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yaptı. Hem uygun fiyat hem de uygun ödeme koşulları projeye olan ilgiyi bir hayli artırdı. İstanbul için ise 100 bin konut planlanırken kura takvimi bir hayli araştırılıyor. İstanbullular sıranın kendilerine gelmesini isterken "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu tırmanmış durumda...