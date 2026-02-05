İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İstanbul nihai liste belli oldu mu?
İstanbul TOKİ kura çekimi için gözler Toplu Konut idaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Resmi tarihler için adaylar sabırsızlık içerisinde... Yapılacak çekiliş sonrası 100 bin konutun şanslı kişileri belli olacak. Her geçen gün "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu artıyor.
Ev sahibi olma umuduyla milyonlar TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yaptı. Hem uygun fiyat hem de uygun ödeme koşulları projeye olan ilgiyi bir hayli artırdı. İstanbul için ise 100 bin konut planlanırken kura takvimi bir hayli araştırılıyor. İstanbullular sıranın kendilerine gelmesini isterken "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu tırmanmış durumda...
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul 100 bin konut kura çekimi için resmi açıklama henüz yapılmazken kuraların 9-12 Mart tarihleri arasında çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da mart ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.
İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.