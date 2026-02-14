İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?
İstanbulluların gözü TOKİ'den gelecek duyuruda... 100 bin konut için kura takvimi merak ediliyor. Heyecan katlanırken dillerden düşmeyen soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.
TOKİ kura törenleri devam ediyor. Artık sayılı ile kaldı ve üç büyük ilin özellikle de İstanbul'un kura tarihi araştırılıyor. Günler ilerledikçe "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul için 3 ayrı kura çekimi gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çekiliş tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Beklentiler kuraların şubat ayının son haftasında çekileceği yönünde...
İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.