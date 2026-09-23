İstanbul trafiğinin yıllık faturası belli oldu: Maliyeti dudak uçuklattı

İstanbul trafiğinin maliyeti 10 milyar dolar

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demir, trafik sıkışıklığının ekonomik maliyetinin Türkiye genelinde 50-60 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

İstanbul için tahmin edilen maliyetin ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu belirten Demir, bu faturanın yalnızca trafikte geçirilen süre ve yakıt tüketiminden oluşmadığını vurguladı.

Demir, sağlık sorunları, stres, verimlilik kaybı, çevresel etkiler ve lojistikte yaşanan gecikmelerin de ekonomik maliyeti artırdığını ifade etti.