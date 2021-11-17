İstanbul Üniversitesi dipteki müsilajı da temizledi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından, müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle bertarafı için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla 8 Haziran'da pilot çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilk olarak 8-13 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı’nda yüzeydeki müsilaj, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun olanlar arasından seçilen yerli bakterilerle her gün sabah ve akşam uygulanarak temizlendi.

Prof. Dr. Altuğ ve ekibi çalışmanın devamı olarak denizin dibindeki müsilajı da aynı yöntemle temizlemek için aynı noktada 14-30 Haziran arasında Şehit Taner Çebi İtfaiye İstasyonu Arama Kurtarma Dalgıçlarıyla her gün sabah ve akşam aynı uygulamayı yaptı.

Altuğ ve ekibi çalışmanın devamı olarak denizin dibindeki müsilajın da bakteri uygulaması ile bertarafı için 14-30 Haziran arasında, Yenikapı Limanı mendirek içinde seçilen noktada Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu arama kurtarma dalgıçlarıyla her gün sabah ve akşam aynı uygulamayı yaptı.