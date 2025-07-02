Bursa'da yaşanan depremler dün endişe yaratırken bugün Bursa Gemlik yine sallandı. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedilirken halk yine endişe yaşadı. Korkutucu deprem sonrası son deprem verileri incelenmeye başlandı. Yoğun şekilde "İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu" sorusu geliyor.

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