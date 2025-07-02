İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem büyük bir korkuya neden olurken depremin büyüklüğü merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler incelenmek isteniyor. Depremin derinliği de ayrıca araştırılıyor.
Bursa'da yaşanan depremler dün endişe yaratırken bugün Bursa Gemlik yine sallandı. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedilirken halk yine endişe yaşadı. Korkutucu deprem sonrası son deprem verileri incelenmeye başlandı. Yoğun şekilde "İstanbul ve Bursa'da deprem mi oldu" sorusu geliyor.
Son depremler listesi (2 Temmuz)
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 12.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
15:19 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 2.4
14:11 – Honaz (Denizli) – 2.5
14:04 – Karacabey (Bursa) – 1.4
13:57 – Gemlik (Bursa) – 4.3
13:47 – Merkez (Bayburt) – 1.5
13:03 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.5
12:59 – Merkez (Elazığ) – 1.3
12:45 – Hisarcık (Kütahya) – 2.8
12:41 – Simav (Kütahya) – 1.6
12:28 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.1
12:03 – Karlıova (Bingöl) – 1.6
11:36 – Pasinler (Erzurum) – 2.0
11:18 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.3
10:48 – Hisarcık (Kütahya) – 1.8
09:53 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.7
09:14 – Sincik (Adıyaman) – 1.8
08:52 – Divriği (Sivas) – 1.9
08:50 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.2
08:14 – Ege Denizi – 2.2
08:02 – Akyazı (Sakarya) – 1.5
07:39 – Kale (Malatya) – 1.9
07:38 – Kale (Malatya) – 2.0
07:24 – Kale (Malatya) – 1.3
07:18 – Siverek (Şanlıurfa) – 2.2