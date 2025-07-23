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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu

İstanbullular bugün kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Termometreler zaman zaman 40 dereceyi gösterirken; serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu denizde aldı.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 1

İstanbul'da bugün sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak hava günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 2

Boğucu sıcaklardan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize girdi. Kimisi de sahilde yürümeyi tercih etti.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 3

Bazı vatandaşlar da sahil ve parklarda piknik yaptı.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 4

Denize girmek isteyenler Sarayburnu, Beşiktaş, Bebek ve Üsküdar sahilini tercih etti.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 5

Saat 14.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla'da 37,8, Çekmeköy'de 40, Fatih'te 37,9, Eyüpsultan'da 39,8, Sarıyer'de 39,1 dereceyi gördü.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 6

Termometreler Üsküdar'da 37,7 ve Ümraniye'de ise 39,1 dereceye ulaştı.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 7

Bazı araçlarda ortam sıcaklığının 42 dereceye çıktığı açıklandı.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 8

Sıcaklıkların artacağına dair uyarılar hafta boyunca yapılmıştı.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 9

Boğucu sıcakların birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.

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İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu - Resim: 10

Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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