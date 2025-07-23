İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu
İstanbullular bugün kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Termometreler zaman zaman 40 dereceyi gösterirken; serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu denizde aldı.
İstanbul'da bugün sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak hava günlük hayatı da olumsuz etkiledi.
Boğucu sıcaklardan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize girdi. Kimisi de sahilde yürümeyi tercih etti.
Bazı vatandaşlar da sahil ve parklarda piknik yaptı.
Denize girmek isteyenler Sarayburnu, Beşiktaş, Bebek ve Üsküdar sahilini tercih etti.
Saat 14.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla'da 37,8, Çekmeköy'de 40, Fatih'te 37,9, Eyüpsultan'da 39,8, Sarıyer'de 39,1 dereceyi gördü.
Termometreler Üsküdar'da 37,7 ve Ümraniye'de ise 39,1 dereceye ulaştı.
Bazı araçlarda ortam sıcaklığının 42 dereceye çıktığı açıklandı.
Sıcaklıkların artacağına dair uyarılar hafta boyunca yapılmıştı.
Boğucu sıcakların birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.