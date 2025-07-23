İstanbul yanıyor! Serinlemek isteyenler denize koştu

İstanbul'da bugün sıcaklık 40 dereceyi buldu. Sıcak hava günlük hayatı da olumsuz etkiledi. 1 | 10

Boğucu sıcaklardan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize girdi. Kimisi de sahilde yürümeyi tercih etti. 2 | 10

Bazı vatandaşlar da sahil ve parklarda piknik yaptı. 3 | 10

Denize girmek isteyenler Sarayburnu, Beşiktaş, Bebek ve Üsküdar sahilini tercih etti. 4 | 10

Saat 14.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla'da 37,8, Çekmeköy'de 40, Fatih'te 37,9, Eyüpsultan'da 39,8, Sarıyer'de 39,1 dereceyi gördü. 5 | 10

Termometreler Üsküdar'da 37,7 ve Ümraniye'de ise 39,1 dereceye ulaştı. 6 | 10

Bazı araçlarda ortam sıcaklığının 42 dereceye çıktığı açıklandı. 7 | 10

Sıcaklıkların artacağına dair uyarılar hafta boyunca yapılmıştı. 8 | 10