İstanbul'a kar müjdesi: 'İhtimal çok yüksek'
Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesi henüz kar yağışının yaşanmadığı İstanbul’da beklentiyi de beraberinde getirdi. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen tarih.
Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen İstanbul’da henüz kar yağışı görülmüş değil. Son günlerde hissedilir derecede düşen sıcaklıklar, kar yağışı beklentisine neden oldu.
Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelini15 gün beklediğini söyledi. Çalışkan, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek" dedi.
İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Ocak arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.