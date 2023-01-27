İstanbul'a kar müjdesi: 'İhtimal çok yüksek'

Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen İstanbul’da henüz kar yağışı görülmüş değil. Son günlerde hissedilir derecede düşen sıcaklıklar, kar yağışı beklentisine neden oldu.

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Ocak arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.