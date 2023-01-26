İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 'Yağış alamazsak yazın zehir olur'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Peki İstanbul’da durum ne? Kar yağışı ne zaman gelecek.

Merak edilen soruyla ilgili olarak CNN Türk televizyonunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

“Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor.

Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.”