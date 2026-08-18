İstanbul’a yeni metro hattı: Üç ilçeyi birbirine bağlayacak

Metro projesi Bakanlığın listesine eklendi

Düzenleme kapsamında "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"ın ek 1’inci maddesine yeni bir alt bent ilave edildi.