İstanbul’a yeni metro hattı: Üç ilçeyi birbirine bağlayacak
İstanbul’un ulaşım ağına yeni bir metro hattı daha ekleniyor. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 3 ilçeyi birbirine bağlayacak proje için süreç resmen başladı. Hattın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.
İstanbul’un kent içi ulaşım ağını geliştirmeye yönelik raylı sistem yatırımlarına yeni bir proje daha ekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı sistem projelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.
Yeni kararla birlikte Ümraniye, Kavacık ve Beykoz güzergahında planlanan raylı sistem projesinin yapım sürecini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.
Metro projesi Bakanlığın listesine eklendi
Düzenleme kapsamında "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"ın ek 1’inci maddesine yeni bir alt bent ilave edildi.
Buna göre Ümraniye-Kavacık-Beykoz güzergahındaki raylı sistem projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği metro projeleri arasına alındı.
Projenin planlama, ihale ve yapım süreçleri Bakanlık tarafından yürütülecek. Hattın tamamlanmasının ardından ise işletilmek üzere ilgili kuruma devredilecek.
Üç bölgeyi birbirine bağlayacak
Yeni hattın, karayolu trafiğinin yoğun olduğu Ümraniye’deki iş merkezleri ile Kavacık ve Beykoz aksı arasında yeni bir toplu taşıma bağlantısı oluşturması öngörülüyor.
Bölge sakinleri için alternatif bir ulaşım imkanı sunacak raylı sistem projesinin istasyonları, yapım takvimi ve ihale sürecine ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.