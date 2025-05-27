İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü 29 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Bir çağ kapatıp bir çağı başlatan bu tarihi günde çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Öte yandan İBB bu anlamlı güne özel birtakım kararlar alırken toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor ve "Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı" sorusu geliyor.
29 Mayıs 1453 dünya tarihi için önemli bir kırılma noktası oldu. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed, yaklaşık 53 gün süren kuşatmanın ardından İstanbul'u fethederek 1.000 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'na son verdi.
Bu 29 Mayıs'ta yine İstanbul'un Fethi kutlanacak. Kutlamalar öncesi vatandaşlar bazı sorulara cevap ararken "İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi" soruları geliyor. İşte detaylar...
29 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB’ye bağlı ve entegrasyona dahil tüm toplu taşıma araçlarını gün boyu ücretsiz kullanabilecek. Uygulama; metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve şehir hatlarını kapsıyor.