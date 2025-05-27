İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

29 Mayıs 1453 dünya tarihi için önemli bir kırılma noktası oldu. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed, yaklaşık 53 gün süren kuşatmanın ardından İstanbul'u fethederek 1.000 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'na son verdi.

Bu 29 Mayıs'ta yine İstanbul'un Fethi kutlanacak. Kutlamalar öncesi vatandaşlar bazı sorulara cevap ararken "İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi" soruları geliyor. İşte detaylar...