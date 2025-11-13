İstanbul'da 84 noktada hız limitleri güncellendi: Cadde cadde yeni hız limitleri belirlendi

Bin 168 noktada hız değerlendirmesi yapıldı

İBB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, çalışmanın 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Yol yapısı ve hız sınırlarını yeniden değerlendirmek, levhaların konumlarını incelemek ve ülke genelinde standartlaşmayı sağlamak amacıyla tespitler yapıldı. Toplam 84 yol güzergâhında bin 168 noktada inceleme gerçekleştirildi.”

Oğul, Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergâhta hız limitlerinin güncellendiğini açıkladı.

Bu kapsamda, bin 105 trafik levhası yerinde uygulanacak, 14 bin 655 levha ise sökülerek yenilenecek.