İstanbul'da 84 noktada hız limitleri güncellendi: Cadde cadde yeni hız limitleri belirlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 84 noktada hız limitlerinin güncellenmesi teklifi kabul edildi. UKOME kararıyla Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergâhta yeni hız sınırları belirlendi; bazı ana arterlerde limitler artırıldı, trafik levhaları sadeleştirildi.
84 yol güzergâhında hız limitlerini yeniledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kasım ayı toplantısında aldığı kararla şehir genelinde 84 yol güzergâhında hız limitlerini yeniledi. Toplam bin 168 noktada yapılan incelemeler sonucunda hız sınırları yeniden belirlendi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısına, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB temsilcileri katıldı.
Toplantıda, trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve yol kesimlerinde hız limitlerinin güncellenmesine yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sınır değişti
D-100 Karayolu’nda Büyükçekmece TÜYAP’tan Altunizade Köprüsü’ne kadar olan kesimde hız limiti 90 km/saat olarak belirlendi.
Hasdal–Okmeydanı Bağlantı Yolu
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda maksimum hız 70 km/saat olurken, Hasdal–Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda sınır 90 km/saate çıkarıldı.
Basın Ekspres ve TEM bağlantılarında arttı
O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspres Yolu’nda hız limiti 100 km/saat, 4. Levent–TEM Bağlantı Yolu’nda ise 90 km/saat olarak güncellendi.
Avrasya Tüneli değişmedi
Avrasya Tüneli için herhangi bir değişiklik yapılmadı; mevcut 70 km/saat sınırı uygulanmaya devam edecek. O-4 Çamlıca Bağlantı Yolu–Finanskent arası, Uzunçayır–Altunizade Köprüsü arası ve Polonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı Yolu güzergâhlarında hız limiti 90 km/saat oldu.
Tantavi Tüneli'nde sınır yükseldi
Tantavi Tüneli’nde hız limiti artırılarak 90 km/saate çıkarıldı. Maltepe Büyükyalı Caddesi içinse herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Bin 168 noktada hız değerlendirmesi yapıldı
İBB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, çalışmanın 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:
“Yol yapısı ve hız sınırlarını yeniden değerlendirmek, levhaların konumlarını incelemek ve ülke genelinde standartlaşmayı sağlamak amacıyla tespitler yapıldı. Toplam 84 yol güzergâhında bin 168 noktada inceleme gerçekleştirildi.”
Oğul, Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergâhta hız limitlerinin güncellendiğini açıkladı.
Bu kapsamda, bin 105 trafik levhası yerinde uygulanacak, 14 bin 655 levha ise sökülerek yenilenecek.