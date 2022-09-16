İstanbul'da casusluk operasyonu: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da casusluk, sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı. Ortam dinleme cihazı, gizli kamera ve casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan alet ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İran uyruklu J.B, P.A, M.M. ve F.S. yakalandı.
Ekiplerin evde yaptığı aramada 58'i çalıntı 67 Türkiye pasaportu, yabancı ülkelere ait 51'i çalıntı 110 pasaport, 6 sürücü belgesi, 20 kimlik kartı, 6 Türkiye'de ikamet izni, 20 ülkeye ait kimlik kartları, 6 basıma hazır boş kimlik kartı, 13 ülkeye ait ehliyetler, 9 ülkeye ait ikamet izin belgeleri, pasaport yaprakları ve farklı ülkelere ait giriş çıkış mühürleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan detaylı incelemede daha önce kullanıldığı belirlenen ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama ve casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan alet ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şüpheli F.S. adına düzenlenmiş sahte Türkiye Cumhuriyeti yeşil pasaportu bulundu.
Operasyon kapsamında yapılan detaylı incelemede daha önce kullanıldığı belirlenen ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama ve casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan alet ele geçirildi.