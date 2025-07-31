İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem yine İstanbulluları paniğe sevk etti. AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı birçok ilde hissedilirken İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte en son veriler...
Marmara Denizi yine sallandı. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken halk bir kez daha endişe duydu. Son depremler araması hızlanırken "İstanbul'da yeni deprem oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.
İstanbul'da deprem mi oldu?
AFAD verilerine göre, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13:36’da Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Silivri'nin yaklaşık 24 kilometre açıklarında olarak belirlendi. Bu deprem sonrası yeni bir sarsıntı kaydedilmedi.
13:51 – Beypazarı (Ankara) – 2.0
13:36 – Marmara Denizi, Silivri (İstanbul) – 3.5
13:30 – Ilgın (Konya) – 1.2
13:21 – Menteşe (Muğla) – 1.2
13:00 – Simav (Kütahya) – 1.1
12:44 – Ege Denizi, Bodrum (Muğla) – 1.8
12:17 – Çiçekdağı (Kırşehir) – 1.2
12:16 – İnönü (Eskişehir) – 1.3
11:54 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.7
10:45 – Simav (Kütahya) – 2.1
10:41 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.2
09:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
09:43 – Köyceğiz (Muğla) – 1.2
09:07 – Ege Denizi, Bozcaada (Çanakkale) – 1.8
08:59 – Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – 4.0
08:41 – Tuz Gölü, Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.6
08:23 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2
07:48 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 1.3
07:15 – Nurdağı (Gaziantep) – 2.3
07:14 – Merkez (Elazığ) – 1.4