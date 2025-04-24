İstanbul'da depremin hissedilen şiddeti belli oldu! İlçe ilçe rakam değişti
İstanbul dün öğle saatlerinde 6,2'lik şiddetli depremle sallanırken, çevre illerde de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi bahçe ve parklarda geçirdi. Ancak depremin her ilçede aynı ölçüde hissedilmediği ortaya çıktı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve AFAD, depremin ilçelere göre hissedilen büyüklüğünü açıkladı.
İstanbul'da dün büyük korkuya neden olan bir deprem zinciri yaşandı. Megakent 6,2 ve 5,9 ile peş peşe sallanırken, merkez üssü Silivri ile Büyükçekmece açıkları olan depremler çevre illerde de hissedildi.
Depremin şiddeti ilçeden ilçeye değişti
Vatandaşları öğle saatinde yakalayan deprem endişe yaratırken, ABD Jeoloji Merkezi'nin (USGS) yayımladığı harita İstanbul’da depremin hangi ilçede hangi büyüklükte hissedildiğini de gözler önüne serdi.
İstanbul’un batısındaki ilçelerde daha yüksek şiddetle hissedilen deprem, doğu ilçelerde nispeten daha hafif az şiddetli hissedildi.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe depremin hissedilen şiddeti: