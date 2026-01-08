İstanbul'da fırtına, rüzgar ne zaman, saat kaçta bitecek?
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına epey olumsuzluk yaratıyor. Okul ve iş yerlerine giden vatandaşlar zorluk yaşarken fırtınanın bitiş saati merak ediliyor. Bu sebeple sıkça "İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek" diye soruluyor.
Marmara'da fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Mdürülüğü uyarıda bulunurken fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) olacağı belirtiliyor. Olumsuzluk yaratan bu durum sonrası sıkça gelen soru "İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek" şeklinde...
Fırtına saat kaçta bitecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre fırtına akşam saatlerinde son bulacak.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Marmara’da rüzgarın, yarın (08.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir"