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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılacak çalışmalar nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 2

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 3

Çalışmalar kapsamında yarın saat 14.00'te başlayacak su kesintisi, çarşamba günü saat 04.00'e kadar sürecek.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 4

6 mahalle etkilenecek

Toplam 14 saat sürecek kesintiden Kağıthane ve Sarıyer ilçelerine bağlı bazı mahalleler etkilenecek.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 5

Su verilemeyecek mahalleler şöyle:

- Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri.

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İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi - Resim: 6

- Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri.

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