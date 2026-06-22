İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da iki ilçede 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılacak çalışmalar nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında yarın saat 14.00'te başlayacak su kesintisi, çarşamba günü saat 04.00'e kadar sürecek.
6 mahalle etkilenecek
Toplam 14 saat sürecek kesintiden Kağıthane ve Sarıyer ilçelerine bağlı bazı mahalleler etkilenecek.
Su verilemeyecek mahalleler şöyle:
- Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri.
- Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri.