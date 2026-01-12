İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürülüğü ve AKOM, günler öncesinde İstanbul için pazartesi gününden itibaren kar yağışının başlayacağını belirtmişti. Beklenen oldu ve sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, yüksek kesimlerde bir hayli etkili oluyor. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da kar ne kadar sürecek" sorusunu tekrar yöneltiyor.