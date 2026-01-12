İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Resmi kurumların uyarısı sonrası okullar tatil edilirken kar yağışının ne kadar süreceği merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar.
Meteoroloji Genel Müdürülüğü ve AKOM, günler öncesinde İstanbul için pazartesi gününden itibaren kar yağışının başlayacağını belirtmişti. Beklenen oldu ve sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, yüksek kesimlerde bir hayli etkili oluyor. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da kar ne kadar sürecek" sorusunu tekrar yöneltiyor.
İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek. 13 Ocak Salı günü ise kar yağışı beklenmiyor. Yarın bulutlu bir hava İstanbulluları beklerken en yüksek 5, en düşük ise eksi 1 derece olacak.
12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağış öne çıkıyor. Günün en düşük sıcaklığı 2, en yüksek sıcaklığı 3 derece civarında seyredecek.
13 Ocak Salı günü ise bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık gece saatlerinde -1 dereceye kadar düşerken, gündüz 5 derece ölçülecek.
14 Ocak Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı artış eğilimine girerek en düşük 4, en yüksek 9 derece olacak.
15 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava görülürken sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek.
16 Ocak Cuma günü ise parçalı bulutlu hava sürüyor, günün en düşük sıcaklığı 5, en yüksek sıcaklığı 12 derece olacak.