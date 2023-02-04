İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? 'Pazar günü evden çıkmayın' uyarısı Kurak ve yağışsız geçen Ocak ayının ardından Şubat ayı soğuk ve yağışlarla başladı. Mega kent İstanbul’da Pazar günü itibariyle kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle İBB AKOM ve Valilik art arda uyarı yayınladı. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak, ne kadar yağacak?

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. 1 | 13

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 2 | 13

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. 3 | 13