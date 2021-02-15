İstanbul'da kar yağışı
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintiler meydana geldi. İstanbul'un bazı bölgelerindeyse kartpostallık görüntüler oluştu...
Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde bazı ağaçlar kar yağışı nedeniyle devrildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.
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Kar yağışı aralıklarla etkisini gösterirken, haftanın ilk iş günü vatandaşlar toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitmeye çalıştı.
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Kar yağışının, bugün ve yarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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