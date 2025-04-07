İstanbul’da konut kiraları rekor kırdı: İşte ilçe ilçe fiyatlar

İstanbul’da konut kiraları Mart ayında rekor seviyelere ulaştı. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa’nın verilerine göre, Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin lirayı aşan kira fiyatları, Mart ayında iki ilçede birden 60 bin lirayı geçti. 1 | 6

Özellikle yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu illerin başında gelen İstanbul'da, konut kiralarında ciddi bir artış gözlemlendi. 2 | 6

İstanbul’un en yüksek kira fiyatları, lüks semtleriyle bilinen Sarıyer ve Beşiktaş’ta kaydedildi. Sarıyer'deki ortalama kira fiyatı 64 bin 454 liraya yükselirken, Beşiktaş’ta ise bu rakam 61 bin 512 lira oldu. Özellikle bu iki ilçede, kiralar asgari ücretin neredeyse üç katına çıkarak, İstanbul’daki en yüksek kira fiyatları arasına girdi. 3 | 6