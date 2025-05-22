İstanbul'da Özel Halk Otobüsü hangileri? Özel Halk Otobüsü nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir?

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün sefere çıkmıyor. Konu ülke gündeminde epey yer bulurken bazı sorulara da cevap aranmaya başlandı. Bunlarda biri de "İstanbul'da Özel Halk Otobüsü hangileri" şeklinde... İşte detaylar...

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri bugün kontak kapattı. 17 Eylül 2020'den bu yana İstanbul'daki otobüsler tek renk (sarı) olarak hizmet veriyor Bu nedenle ayırt etek zorlaşıyor.

Bazı özel halk otobüslerinin üzerinde, bağlı oldukları şirketlerin isimleri veya logoları yer alabilir. Bunlar arasında "Öz Ulaş Toplu Taşıma A.Ş.", "İstanbul Halk Ulaşım A.Ş.", "Mavi Marmara Ulaşım A.Ş." gibi firmalar bulunur. Ancak bu logolar genellikle küçük yazılır ve her otobüste görünür olmayabilir.

“Özel Halk Otobüsü” ifadesi

Birçok özel halk otobüsünün ön veya yan tarafında "Özel Halk Otobüsü" ibaresi bulunur. Bu yazı, özellikle mor renkli otobüslerde daha sık görülür ve aracın özel işletmeye ait olduğunu açıkça belirtir.