İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı
İstanbul, sabahın etken saatlerinden itibaren sisli havanın etkisine girdi. İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi. İstanbul Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntüler, kartpostalları andırdı.
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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Daha çok gökdelenlerin bulunduğu Levent bölgesi de böyle görüntülendi...
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İstanbul'un havadan görüntüleri...
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Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısmen kayboldu.
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