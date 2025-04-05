  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı

İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı

İstanbul, sabahın etken saatlerinden itibaren sisli havanın etkisine girdi. İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi. İstanbul Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntüler, kartpostalları andırdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı - Resim: 1

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

1 | 6
İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı - Resim: 2

Daha çok gökdelenlerin bulunduğu Levent bölgesi de böyle görüntülendi...

2 | 6
İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı - Resim: 3

İstanbul'un havadan görüntüleri...

3 | 6
İstanbul'da sis etkisini gösterdi: Görüntüler kartpostalları andırdı - Resim: 4

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısmen kayboldu.

4 | 6