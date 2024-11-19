İstanbul'da yağış beklense de doluluk oranları endişe veriyor (19 Kasım 2024 Baraj doluluk oranları)

İstanbul'da Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelerde seyrediyor. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı 19 Kasım 2024 itibarıyla yüzde 27,92 olarak belirlendi.

Beklenen yağışların hâlâ başlamaması, su seviyelerinde yeterli artış sağlanamamasına neden oldu. Yetkililer, su rezervlerinin bu şekilde devam etmesinin şehirde su kesintileri ve tasarruf çağrılarını gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor. Baraj bazında doluluk oranları şu şekilde: