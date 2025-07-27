İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? Havalar ne zaman serinleyecek, hava sıcaklığı düşecek mi?
Meteoroloji müjdeyi verdi İstanbul'a yağmur geliyor. İstanbulluları bir nebze olsa da serinletecek olan bu gelişme sonrası "İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. İşte o tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı. Hafta için hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan verilere göre İstanbul'a yağmur geliyor. Şimdi İstanbulluların sıklıkla başvurduğu soru "İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak" şeklinde...
İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
Meteorolojinin bugünkü 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'a çarşamba günü yağmur geliyor ve cuma gününe kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren etkisini artıracak yeni sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle iç ve doğu bölgelerde tehlikeli seviyelere ulaşacağı bildirildi.
Sıcaklık 12 derece birden artabilir
Tahminlere göre;
Sahil kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece,
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece,
Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Batı bölgelerinde sıcaklıkların 30 Temmuz Çarşamba, doğu bölgelerinde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor.
İl il beklenen en yüksek sıcaklıklar (26 Temmuz – 2 Ağustos arası):
Diyarbakır, Şanlıurfa: 45°C
Aydın: 43°C
Malatya: 43°C
Muğla: 41°C
Çorum, Çankırı: 41-42°C
Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Sivas, Edirne: 40°C
İstanbul: 35°C
Antalya, Adana: 38°C
Bursa: 39°C
Bayburt: 36°C
Erzurum: 34°C
Uzmanlar uyarıyor
Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar; yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ekstra tedbirli davranması gerektiğini hatırlattı.
Vatandaşların sıcak hava nedeniyle meydana gelebilecek sağlık sorunları, orman yangınları ve enerji tüketimindeki artışa karşı dikkatli olması istendi.