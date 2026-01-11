İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ocak Pazartesi İstanbul okul var mı?

İstanbul'da yarın okul var mı?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar öngörülüyor. Sıcaklığın en düşük 2 en yüksek 4 derece olması bekleniyor. Okulların durumu hakkında İstanbul Valiliğinden veya İstanbul Valisi Davut Gül'den resmi bir açıklama gelmedi. Beklentiler gittikçe artarken Vali Gül'ün akşam saatlerinde "Eğitime bir gün ara verildi" ya da "Okullar tatil olmayacak" şeklinde açıklama yapması bekleniyor. Şu an kesin bir duyuru yapılmış değil.