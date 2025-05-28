İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Perşembe günü okul var mı, yok mu?

Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul’un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri oldu. 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. Bu nedenle özellikle İstanbul'da yaşayan öğrenci ve veliler bu tarihi günün tatil olup olmadığını sorguluyor.

Tarihi dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmıyor. Bu nedenle okullar yarın açık olacak.

İstanbul'un Fethi

29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i fethederek 1.000 yılı aşkın süredir ayakta kalan Doğu Roma İmparatorluğu’na son verdi. İstanbul’un fethi, Orta Çağ’ın sona erdiği ve Yeni Çağ’ın başladığı olaylardan biri olarak kabul ediliyor.

1451 yılında tahta çıkan II. Mehmet, fethi gerçekleştirmek amacıyla hem kara hem deniz hazırlıklarını hızlandırdı. Boğazkesen Hisarı (Rumeli Hisarı) inşa edildi, dönemin en büyük toplarından biri olan Şahi Topu döktürüldü. 6 Nisan 1453’te başlayan kuşatma, yaklaşık 53 gün sürdü.

Osmanlı ordusu, 29 Mayıs sabahı genel taarruza geçti. Yoğun çarpışmaların ardından surlar aşıldı ve şehir Osmanlı topraklarına katıldı. Fetihle birlikte II. Mehmet "Fatih Sultan Mehmet" unvanını aldı.

İstanbul’un fethi, Osmanlı’nın yükselme dönemini başlatırken, Bizans’ın sonunu getirdi. Ayrıca Avrupa’da feodal yapının çözülmesine, Rönesans hareketlerinin hız kazanmasına ve coğrafi keşiflere zemin hazırlanmasına katkı sağladı. Şehir kısa sürede imar edilerek yeni Osmanlı başkenti oldu.