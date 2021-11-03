İstanbul'daki ABD savaş gemisinde resepsiyon

Açılış konuşmasını yapan 6. Filo Komutanı Eugene H. Black, ABD savaş gemisine ve mürettebata ev sahipliği yaptığı için İstanbul halkına ve Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Black, Türkiye ile denizcilik alanında yaptıkları iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin NATO'nun değerli bir üyesi olduğunu dile getiren Black, Türkiye ile ABD'nin birer NATO müttefiki olarak iş birliği yapmaları ve birlikte hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Black, NATO içinde güçlü bir dayanışmanın olduğunu ifade ederek, "Burada olmak ve denizcilik alanındaki iş birliğimizi derinleştirmek çok önemli. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikimizdir. İş birliği ve birlikte hareket etme yeteneğimiz NATO'nun dayanışmasına ve gücüne dayanıyor. Denizlerde istikrar son derece önemli. Karadeniz bölgesinde ekonomik refahın sağlanması denizde sağlanacak istikrara bağlı. Türkiye, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir role sahip." diye konuştu.

Denizlerde güvenliğin sağlanması için ortak değerler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Black, gelecekte olası tehditlere karşı birlikte hareket edilmesinin önemini anlattı.