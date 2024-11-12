İstanbul'dan giden gidene... Yeni rotada öne çıkan 5 il var!
TÜİK verilerine göre son 4 yılda, megakent İstanbul aldığı kadar göç vermeye de devam etti. İstanbul'dan göç edenlerin ilk tercihi ise Kocaeli oldu. Kocaeli’ni sırasıyla Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip etti. Peki neden bu 5 il en çok tercih edilen göç rotası oldu? İşte cevabı...
Megakent İstanbul, artan barınma sorunu ve pahalılık nedeniyle göç vermeye devam ediyor.
TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan en çok göç alan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip etti. Popüler göç şehirlerinden Sakarya ve Antalya ise 2023 yılındaki TÜİK verilerinde yer almadı. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında listede bulunan Tekirdağ da 2023 listesinde yer almadı. Balıkesir ise son 3 yıldır listede. Muğla ve Antalya’ya göç devam ederken, 2023 yılında bu şehirler de tercih edilmedi. Listede sürpriz olarak İstanbul'dan Tokat'a yapılan göçler dikkat çekiyor.
En fazla göç alan illerde konut satışları da durumdan etkileniyor. Son dört yıldır Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya konut satış sıralamasında ilk onda.
Haber Global'in haberine göre, İstanbul’un en çok göç verdiği Kocaeli, Tekirdağ ve Ankara’da nüfus yoğunluğunun arttığı görülürken bu illerin tercih edilme sebepleri de dikkat çekiyor.