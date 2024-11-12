İstanbul'dan giden gidene... Yeni rotada öne çıkan 5 il var!

TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan en çok göç alan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip etti. Popüler göç şehirlerinden Sakarya ve Antalya ise 2023 yılındaki TÜİK verilerinde yer almadı. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında listede bulunan Tekirdağ da 2023 listesinde yer almadı. Balıkesir ise son 3 yıldır listede. Muğla ve Antalya’ya göç devam ederken, 2023 yılında bu şehirler de tercih edilmedi. Listede sürpriz olarak İstanbul'dan Tokat'a yapılan göçler dikkat çekiyor.

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