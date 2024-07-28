İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor Arnavutköy'de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, Arnavutköy'e akın ediyor. Özellikle hafta sonları dalından toplanan ürünlerin satın alınabildiği tarlada adeta adım atacak yer olmazken, vatandaşlar projenin desteklenip geliştirilmesini istiyor.

Arnavutköy Dursunköy Mahallesi’nde yol kenarında bulunan arazi üzerine dönemine göre ekilen mevsimlik sebze ve meyvelerin satışı ilginç bir teknikle yapılıyor. Tarlaya giren vatandaşlara kendi elleriyle topladığı ürünleri satın alabilme imkanı sunuluyor. 1 | 7

Marketlerde bulunan katkılı ürünlerden ziyade bu tarz tarla ürünlerine hasret kalan İstanbullular bu noktaya adeta akın ediyor. 2 | 7

Genelde köylerine hasret kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de ürün satın alabildiği noktada özellikle hafta sonları deyim yerindeyse adım atacak yer kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. 3 | 7