İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar çöktü, dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 can kaybı var

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, bir çok bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yolların parçalanmasına ve çökmesine neden oldu. Yolların göle dönmesi ve sele teslim olması sebebiyle öğrenciler evlerine gitmekte büyük güçlük çekerken, bazı öğrenciler okul bahçesinde mahsur kaldı.