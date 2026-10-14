İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar çöktü, dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 can kaybı var
İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa’da yollar çökerken Arnavutköy’de dere taştı, Şişli ve Beykoz’da araçlar sular altında kaldı. Öğrenciler ve sürücüler mahsur kalırken, Fatih’te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I. hayatını kaybetti.
İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, bir çok bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yolların parçalanmasına ve çökmesine neden oldu. Yolların göle dönmesi ve sele teslim olması sebebiyle öğrenciler evlerine gitmekte büyük güçlük çekerken, bazı öğrenciler okul bahçesinde mahsur kaldı.
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Arnavutköy Bolluca Mahallesi’ndeki Alibey Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Millet Bahçesi ve yolları su basarken, seyir halindeki bir dolmuşta mahsur kalan yolcular iş makinelerinin yardımıyla tahliye edildi.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan Alibey Deresi, şiddetli yağışın ardından taşarak çevredeki alanlarda su baskınlarına neden oldu. Taşkın suları Millet Bahçesi’ne ve yollara yayılırken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.
Taşkın sırasında seyir halindeki bir dolmuş suyun ortasında mahsur kaldı. Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, olay yerine sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Mahsur kalan yolcular, iş makinelerinin yardımıyla ve dolmuşun camlarından çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Milli Egemenlik Caddesi trafiğe kapatıldı
Alibey Deresi’nin taşması nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgede su seviyesinin yükselmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Okul bahçesini ve binasını su bastı
Taşkından Boğazköy İlkokulu da etkilendi. Okulun bahçesini ve binasını su basarken, belediye ekipleri bölgede biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Sağanağın vurduğu Beykoz ve Beykoz-Riva yolunda çamurlu sular nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı sokaklarda asfalt parçalandı.
Şişli'de ise adeta göle dönen caddede ilerlemeye çalışan bir otomobil sulara gömülerek stop etti. Aracında mahsur kalan sürücü Mehmet Emir Marhan, "Önümdeki arabalar geçti, ben geçerken araba kaldı. İtfaiyeyi bekliyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Mahsur kalan araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Fırtınanın şiddetlenmesiyle Bahçelievler Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük sınav verdi.
Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bahçelievler'deki Turgut Özal Alt Geçidi'ni su basarken, araçlar suya gömüldü. Aracıyla mahsur kalan kadın sürücünün yardımına iş makinesi yetişti. Araçtan güçlükle çıkan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı.
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda M.I'nın, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.