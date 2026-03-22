İstanbul'un barajları kritik eşiğe doğru ilerliyor
İstanbul'da baraj doluluk oranları, azalan yağışlar ve artan su tüketimiyle birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. İSKİ verilerine göre kent genelinde doluluk oranı 22 Mart itibarıyla yüzde 49,32'ye gerileyerek geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 79,59 seviyesinin oldukça altında kaldı. Bazı barajlarda doluluk oranının yüzde 30'un altına düşmesi dikkat çekerken, su kaynaklarındaki gerileme yaz ayları öncesi endişeleri artırdı.
İstanbul'da su kaynaklarının durumu, azalan yağışlar ve artan tüketim nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmasından endişe eden vatandaşlar, baraj doluluk oranlarını yakından takip ediyor.
Doluluk oranında dikkat çeken düşüş
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı 22 Mart itibarıyla yüzde 49,32 seviyesine geriledi.
Geçen yıl aynı tarihte yüzde 79,59 olan doluluk oranıyla karşılaştırıldığında, belirgin bir düşüş yaşandığı görülüyor.
Uzmanlar, yağış miktarındaki azalma ile birlikte su tüketimindeki artışın bu gerilemede etkili olduğuna işaret ediyor.
Baraj bazında son durum
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları ise farklılık gösteriyor.
En yüksek doluluk oranı yüzde 87,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, bazı barajlarda seviyenin yüzde 30'un altına düştüğü dikkat çekiyor.
Güncel verilere göre baraj doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli: Yüzde 69,89
Darlık: Yüzde 64,49
Elmalı: Yüzde 87,71
Terkos: Yüzde 30,43
Alibey: Yüzde 37,18
Büyükçekmece: Yüzde 34,88
Sazlıdere: Yüzde 29,79
Istrancalar: Yüzde 36,57
Kazandere: Yüzde 53,66
Pabuçdere: Yüzde 28,19