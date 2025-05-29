İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir? İstanbul ne zaman, kaç yılında fethedildi?

İstanbul'un yeniden dirilişin adıdır İstanbul'un Fethi... Bugün fethin 572. yıldönümü... İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in azmi ve stratejisi ile gerçekleşti. Bu tarihi gün hakkında bu vesile ile bilgi alınmak isteniyor. Vatandaşların sıkça yönelttiği soru "İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir" şeklinde... 1 | 3

İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir? İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel olarak yükselmesini sağladığı gibi, dünya tarihinde de çağ değişimine yol açan çok büyük bir kırılma noktası olmuştur. 2 | 3