İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir? İstanbul ne zaman, kaç yılında fethedildi?
İstanbul, çağlar boyu nice imparatorlukların hayali oldu. Fatih Sultan Mehmet ise bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Tarihin akışını değiştiren bu zaferin bugün 572. yıldönümü... Özellikle tarihle ilgileneneler "İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte Bir çağ kapatıp bir çağ başlatan şanlı fethin önemi...
İstanbul'un yeniden dirilişin adıdır İstanbul'un Fethi... Bugün fethin 572. yıldönümü... İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in azmi ve stratejisi ile gerçekleşti. Bu tarihi gün hakkında bu vesile ile bilgi alınmak isteniyor. Vatandaşların sıkça yönelttiği soru "İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir" şeklinde...
İstanbul'un Fethi'nin önemi nedir?
İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel olarak yükselmesini sağladığı gibi, dünya tarihinde de çağ değişimine yol açan çok büyük bir kırılma noktası olmuştur.
İstanbul’un fethiyle birlikte Osmanlı, sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkarak evrensel bir imparatorluk haline gelmiştir.
Anadolu ve Rumeli topraklarının birleşmesi: İstanbul, Osmanlı topraklarının ortasında yer alıyordu. Fethin ardından kara bağlantısı kesintisiz hale geldi.
Başkent değişikliği: Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı. İstanbul, siyasi, kültürel ve ekonomik bir merkez haline geldi.
Siyasi ve dini prestij: II. Mehmet, “Fatih Sultan Mehmet” unvanını aldı. İslam dünyasındaki itibarı arttı ve halifelik iddiası güç kazandı.
Ekonomik avantaj: İstanbul, Doğu ile Batı arasındaki en önemli ticaret noktalarından biriydi. Fetihten sonra Osmanlı İmparatorluğu bu yolları kontrol ederek zenginleşti.
Dünya açısından önemi:
Orta Çağ’ın sona erdiği kabul edilir: İstanbul’un fethi, Avrupa tarihçilerince Orta Çağ’ın sonu ve Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir.
Bizans İmparatorluğu’nun sonu: Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı. Yaklaşık bin yıllık bir Hristiyan imparatorluğu sona erdi.
Avrupa’da yeni ticaret yolları arayışı: İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmesiyle Avrupalılar, Doğu’ya ulaşmak için deniz yollarını keşfetmeye yöneldi. Bu durum Coğrafi Keşifler'in başlamasında etkili oldu.
Top teknolojisinin etkisi: Kuşatma sırasında kullanılan büyük toplar, kale savunmalarını etkisiz hale getirdi. Bu gelişme, Avrupa’daki askeri stratejileri de köklü biçimde değiştirdi.
Hristiyan dünyasında sarsıntı: İstanbul’un düşmesi, Hristiyan dünyasında büyük bir şok yarattı. Avrupa’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yeni Haçlı seferleri gündeme geldi.