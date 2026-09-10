İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı: İşte en kirli ve en temiz ilçeler
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultangazi'de kaydedildi.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'un Ağustos 2025 ve Ağustos 2026 hava kalitesi verileri karşılaştırıldı.
Çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının partikül madde (PM10) verileri incelendi.
Partikül madde seviyesi yükseldi
İstanbul'da Ağustos 2026'da 26 istasyonda ölçülen ortalama partikül madde konsantrasyonu metreküp başına 31,9 mikrogram oldu.
Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogram seviyesindeydi. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı.
Havası en kirli bölge Sultangazi
Ağustos ayında en yüksek partikül madde değeri metreküp başına 53,06 mikrogramla Sultangazi 1 istasyonunda ölçüldü.
Sultangazi 2 istasyonunda 51,26 mikrogram, Tuzla'da ise 44,28 mikrogram kaydedildi.
En düşük değer Alibeyköy'de
Kentte en düşük partikül madde konsantrasyonu metreküp başına 19,44 mikrogramla Alibeyköy istasyonunda ölçüldü.
Alibeyköy'ü 19,66 mikrogramla Kandilli 1 ve 19,77 mikrogramla Ümraniye 1 takip etti.
17 istasyonda hava kirliliği arttı
İstanbul genelinde incelenen 26 istasyonun 17'sinde partikül madde kirliliğinde artış kaydedildi. Dokuz istasyonda ise hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.
En büyük artış Sarıyer'de
Geçen yılın ağustos ayına göre hava kirliliğindeki en yüksek artış yüzde 120,05 ile Sarıyer istasyonunda kaydedildi.
Sarıyer'i yüzde 95,29'luk artışla Kumköy takip etti.
Yenibosna'da hava kirliliği geriledi
Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon ise yüzde 30,89'luk düşüşle Yenibosna oldu.
Bağcılar'da yüzde 23,77, Maslak'ta ise yüzde 21,82 oranında düşüş kaydedildi.
Sıcak ve yağışsız hava kirliliği artırdı
Prof. Dr. Hüseyin Toros, Ağustos 2026'da hava kalitesinin geçen yılın aynı dönemine göre daha olumsuz seyretmesinde özellikle ayın ikinci yarısındaki uzun süreli sıcak ve yağışsız havanın etkili olduğunu belirtti.
Zayıflayan rüzgarların ve düşük atmosferik karışımın İstanbul'un havalandırma kapasitesini azalttığını belirten Toros, yağışın sınırlı kalmasının da kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını güçleştirdiğini ifade etti.
Hava kalitesinin yakından takip edilmesi gerekiyor
İstanbul'daki hava kirliliğinin bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiğine dikkati çeken Toros, yerel koşulların yanı sıra meteorolojik şartların da hava kalitesi üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı.
Toros, özellikle rüzgarın zayıfladığı, yağışın azaldığı ve atmosferik kararlılığın arttığı dönemlerde İstanbul'un hava kalitesinin daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.