İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı: İşte en kirli ve en temiz ilçeler

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'un Ağustos 2025 ve Ağustos 2026 hava kalitesi verileri karşılaştırıldı.

Çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının partikül madde (PM10) verileri incelendi.

Partikül madde seviyesi yükseldi

İstanbul'da Ağustos 2026'da 26 istasyonda ölçülen ortalama partikül madde konsantrasyonu metreküp başına 31,9 mikrogram oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogram seviyesindeydi. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı.