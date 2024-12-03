İstanbul'un suç haritası belli oldu! İşte dosyası kabarık 10 ilçe

İstanbul'un 2024 yılına ilişkin suç haritası belli oldu. İstatistiklere göre megakentin suç rekoru Esenyurt'ta kırıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Esenyurt 22 bin 92 suç kaydı ile İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe oldu. 1 | 5

İstanbul'un suç raporunda ikcinci sırayı Fatih ilçesi aldı. Fatih'te sadece 2024 yılında 16 bin 283 suç kayıtlara geçti. Üçüncü sırada ise 14 bin 977 suç dosyası ile Küçükçekmece bulunuyor. 2 | 5

Kadköy suç dosyası en kabarık ilk 5 ilçenin içinde

Pendik 13 bin 863 suç ile dördüncü, eğitim ve gelir seviyesi yüksek olan Kadıköy 12 bin 787 ile beşinci sırada, Ümraniye 11 bin 759 suçla altıncı sırada yer aldı. 3 | 5