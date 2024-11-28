İstanbul'un yeni taksileri geliyor! İBB beş model belirledi, oylamaya açtı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafiğe çıkacak uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi için anket başlattı. Taksilerin tasarımı için beş farklı model belirleyen İBB, İstanbulluya tercihini soruyor. Vatandaşlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden tercih ettikleri taksi modelini seçebiliyor.
İstanbul’da 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi trafiğe çıkacak. Bu taksiler İstanbul’da faaliyet gösteren mevcut taksilerden farklı bir sisteme sahip olacak.
Söz konusu 2 bin 500 taksi yalnızca İBB lisanslı dijital uygulamalar ve sisteme entegre taksi durakları üzerinden çağrılabilecek.
Yoldan geçerken el kaldırıp çağırmanın mümkün olmayacağı bu taksilerin tepe lambaları bulunmayacak.
Tasarım açısından diğer taksilerden farklı olacak yeni nesil taksilerin plakası da ’T’ olacak ve taksimetreleri bulunacak.