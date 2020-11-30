İşte koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka sayıları ve can kayıpları dolayısıyla koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin ek tedbirleri açıkladı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor" ifadelerini kullandı. İşte yeni tedbirler...
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler kapsam dışında.
Sokağa çıkma sınırlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.
Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında olacak.