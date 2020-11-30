İşte koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni tedbirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin ek tedbirleri açıkladı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor" ifadelerini kullandı. İşte yeni tedbirler...

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler kapsam dışında.