İtalya'da 'Süper Yeşil Geçiş' dönemi
İtalya'da "Süper Yeşil Geçiş" belgesi olarak bilinen sertifika bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
İtalya'da hükümetin, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 24 Kasım'da açıkladığı kamuoyunda "Süper Yeşil Geçiş" belgesi (Super Green Pass) olarak bilinen sertifika yürürlüğe girdi.
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Bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren "normal yeşil geçiş" belgesi de zorunlu hale geldi.
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