İtalya'da 'Süper Yeşil Geçiş' dönemi

Bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada da şehirlerarası yolculuklarda olduğu gibi aşı ve hastalığı geçirmiş olmanın yanı sıra son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu testi de gösteren "normal yeşil geçiş" belgesi de zorunlu hale geldi.

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