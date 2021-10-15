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İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikası devrede

İtalya'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Yeşil Geçiş" sertifikası devreye girdi.

İtalya'da kamu ve özel sektör çalışanları için "Yeşil Geçiş" sertifikası zorunlu hale geldi.

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Ülkede aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) geçirmiş olmayı belgelendirenlere "Yeşil Geçiş" sertifikası veriliyor.

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COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki uygulama başladı.

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Milano kentindeki Cologno Monzese bölgesindeki bir şirketin elemanları, İtalyan kamu ve özel sektör çalışanları için sertifikanın zorunlu hale geldiği ilk gün şirket merkezine girmeden önce COVID-19 sağlık kartını kontrol ettiriyor.

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