İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikası devrede
İtalya'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Yeşil Geçiş" sertifikası devreye girdi.
İtalya'da kamu ve özel sektör çalışanları için "Yeşil Geçiş" sertifikası zorunlu hale geldi.
Ülkede aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) geçirmiş olmayı belgelendirenlere "Yeşil Geçiş" sertifikası veriliyor.
COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki uygulama başladı.
Milano kentindeki Cologno Monzese bölgesindeki bir şirketin elemanları, İtalyan kamu ve özel sektör çalışanları için sertifikanın zorunlu hale geldiği ilk gün şirket merkezine girmeden önce COVID-19 sağlık kartını kontrol ettiriyor.