İzmir bayram namazı: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'in Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...
Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir, Kurban Bayramı'na "merhaba" demek için sabırsızlanıyor. Kurban ibadeti yerine getirilmeden önce ritüellerden en önemlisi bayram namazı... Yaklaşık 5 milyon İzmirli bayrama hazırlanırken bayram namazı vakitlerine yoğun bir ilgi var. Peş peşe gelen soru "İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" şeklinde... İşte, İzmir'in Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...
İslam aleminin beklediği gün geldi. Milyarlarca Müslüman yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Bayram öncesi en önemli ibadetlerden biri de bayram namazı... 81 ilde vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camileri ziyaret edecek. İzmir'de de camiler dolup taşacak. İzmir'de oturan müminler bugün art arda "İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. 2025 İzmir'in Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...
İzmir bayram namazı saati
Hasan Tahsin'in Yunan işgaline karşı ilk kurşunu attığı İzmir'de 2025 Kurban Bayramı namazı saat 06.22'de kılınacak.
İzmir'in en önemli camileri
1. Hisar Camii
1592 yılında inşa edilmiştir.
İzmir’in en büyük ve en eski camilerinden biridir.
Osmanlı klasik mimarisinin Ege’deki önemli örneklerindendir.
Kemeraltı Çarşısı’nın merkezinde yer alır.
2. Salepçioğlu Camii
1905 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Tek minaresi ve zarif mimarisi ile dikkat çeker.
Konak Meydanı’na ve Saat Kulesi’ne çok yakındır.
3. Şadırvanaltı Camii
17. yüzyılda inşa edilmiştir.
Küçük boyutlu ama tarihi açıdan çok değerlidir.
Adını, önündeki şadırvandan alır.
Kemeraltı’nın içinde, alışveriş bölgesine entegre bir konumdadır.
4. Kestanepazarı Camii
1667 yılında yapılmıştır.
Altında medrese ve Kur’an kursu gibi yapılar da bulunur.
Osmanlı döneminden kalma dini eğitim merkezlerinden biridir.
5. Hatuniye Camii
17. yüzyılda IV. Mehmed’in annesi Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır.
Hisar Camii’ne yakın konumda yer alır.
Mimari olarak sade ve klasik bir Osmanlı tarzı taşır.
6. Alsancak Hocazade Camii
1940’lı yıllarda yapılmıştır.
İzmir’in modern ama simgesel camilerindendir.
Merkezi konumu nedeniyle özellikle Cuma ve bayram namazlarında oldukça kalabalıktır.
7. İzmir Alsancak Camii
Modern mimarisi ile dikkat çeken yeni bir yapıdır.
Deniz kenarında, sahil yoluna yakın konumda yer alır.