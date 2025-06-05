İslam aleminin beklediği gün geldi. Milyarlarca Müslüman yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Bayram öncesi en önemli ibadetlerden biri de bayram namazı... 81 ilde vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camileri ziyaret edecek. İzmir'de de camiler dolup taşacak. İzmir'de oturan müminler bugün art arda "İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. 2025 İzmir'in Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...

İzmir'in en önemli camileri

1. Hisar Camii

1592 yılında inşa edilmiştir.

İzmir’in en büyük ve en eski camilerinden biridir.

Osmanlı klasik mimarisinin Ege’deki önemli örneklerindendir.

Kemeraltı Çarşısı’nın merkezinde yer alır.

2. Salepçioğlu Camii

1905 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Tek minaresi ve zarif mimarisi ile dikkat çeker.

Konak Meydanı’na ve Saat Kulesi’ne çok yakındır.

3. Şadırvanaltı Camii

17. yüzyılda inşa edilmiştir.

Küçük boyutlu ama tarihi açıdan çok değerlidir.

Adını, önündeki şadırvandan alır.

Kemeraltı’nın içinde, alışveriş bölgesine entegre bir konumdadır.

4. Kestanepazarı Camii

1667 yılında yapılmıştır.

Altında medrese ve Kur’an kursu gibi yapılar da bulunur.

Osmanlı döneminden kalma dini eğitim merkezlerinden biridir.

5. Hatuniye Camii

17. yüzyılda IV. Mehmed’in annesi Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Hisar Camii’ne yakın konumda yer alır.

Mimari olarak sade ve klasik bir Osmanlı tarzı taşır.

6. Alsancak Hocazade Camii

1940’lı yıllarda yapılmıştır.

İzmir’in modern ama simgesel camilerindendir.

Merkezi konumu nedeniyle özellikle Cuma ve bayram namazlarında oldukça kalabalıktır.

7. İzmir Alsancak Camii

Modern mimarisi ile dikkat çeken yeni bir yapıdır.

Deniz kenarında, sahil yoluna yakın konumda yer alır.