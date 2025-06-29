İzmir Bornova yangını son durum... Bornova yangını söndürüldü mü, neden çıktı?

İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı endişe içinde yangınının söndürülmesini bekliyor. Türkiye, İzmir'deki son durumu merak ederken "Bornova yangını söndürüldü mü, neden çıktı" sorular geliyor. 1 | 4

Yangının neden çıktı? İlk belirlemelere göre yangın, bir evin çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladı. Alevler kısa sürede çevredeki arazilere ve ormana yayıldı. 2 | 4

Yangın söndürüldü mü? Yangının bir kısmı kontrol altına alındı, ancak çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından; 10 uçak, 16 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 372 personelle yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. 3 | 4